Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tödlicher Motorradunfall auf der B41

Bad Kreuznach (ots)

Am 25.10.2019 gegen 19:10 Uhr befuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer die B41 aus Richtung Waldböckelheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Laut Unfallzeugen überholte der Motorradfahrer auf der linken Spur mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. Beim Überholen verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Fahrer verstarb sofort an der Unfallstelle. Ein Unfallgutachter wurde zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Die B41 war für mehrere Stunden beidseitig voll gesperrt.

