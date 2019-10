Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gemarkung Burgsponheim Gefährliche Fleischpräparate ausgebracht

Bad Kreuznach (ots)

Am gestrigen 22.10.2019 hat eine aufmerksame Hundehalterin an der nördlichen Ortsrandlage von Burgsponheim mehrere mit Schrauben und Nägeln präparierte Fleischstücke in der Nähe des dortigen Bolzplatzes aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass durch einen Unbekannten versucht wurde, hier gezielt Haustiere zu verletzen. Bislang sind bei der Polizei in dem Zusammenhang keine Schadensmeldungen eingegangen. Die Aufnahme derart bearbeiteter Gegenstände führt bei Tieren nicht selten zu schwersten inneren Verletzungen bis hin zum Tode. Das Ausbringen solcher Präparate stellt eine Straftat dar, die mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren bedroht ist. Die mit dem Fall befasste Polizei in Bad Kreuznach nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0671 / 8811 - 0 entgegen.

