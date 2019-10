Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Flucht

Norheim (ots)

Am Freitag, den 18.10.2019 gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L 235 zwischen Norheim und Ebernburg ein Verkehrsunfall mit Flucht. Im Begegnungsverkehr streiften sich ein LKW und ein Omnibus jeweils an ihren linken Außenspiegeln, sodass Teile des Spiegels durch die geöffnete Fensterscheibe flogen und den Busfahrer verletzten. Der LKW Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Norheim fort. Zeugen des Unfalls, welche Hinweise auf den flüchtigen LKW oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach (0671-8811-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell