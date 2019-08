Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Pizzeria, Sachbeschädigung an Pkw

Fulda (ots)

Einbruch in Pizzeria

Petersberg - In der Nacht von Dienstag (13.08.) auf Mittwoch (14.08.), zwischen 22.30 Uhr und 09.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Pizzeria in der Straße Propsteihof ein. Sie gelangten durch ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten den Gastraum. Die Täter erbeuteten Bargeld und entkamen unbemerkt.

Sachbeschädigung an Pkw

Eichenzell - Zwischen Dienstagabend (13.08.), 22.30 Uhr und Mittwochmorgen (14.08.), 06.15 Uhr, zerkratzten Unbekannte im Ortsteil Lütter in der Straße Rieder Aue einen Pkw. Das Fahrzeug stand geparkt im Carport eines Einfamilienhauses. Es entstand ein Schaden von circa 4.000 Euro. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Patrick Bug Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen Tel.: 0661 / 105-1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell