Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht - Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Fulda (ots)

Alsfeld - Am Montag (12.08.), gegen 11.10 Uhr, fiel der Fahrer eines braunen SUV der Marke BMW in Alsfeld durch rasante und rücksichtslose Fahrweise auf. Er befuhr die Straßen "Am Bonfeld", "Ernst-Diegel-Straße" und "Fulder Tor". Der Fahrer gefährdete mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Unter anderem überholte er Fahrzeuge über Sperrflächen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur entsprechenden Zeit dieses Verhalten beobachtet haben oder durch diesen Verkehrsrowdy bedrängt wurden. Melden sie sich bitte bei der Polizei in Alsfeld unter Telefon 06631 / 974-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen Tel.: 0661 / 105-1012

