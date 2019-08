Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beschädigung an der Gemeindehütte/Grillhütte

Blaubach (ots)

Durch Gemeindemitarbeiter wurde am gestrigen Freitag festgestellt, dass unbekannte Personen, im Zeitraum von Donnerstag den 01.08.2019, 10:15 Uhr bis Freitag den 02.08.2019, 10:15 Uhr, die frei zugängliche Grillhütte der Gemeinde Blaubach nutzen. Diese befindet sich in der Verlängerung zur Straße Heidengraben im angrenzenden Waldgebiet. Neben dem zurücklassen von Unrat wurden auch zwei Türen der separaten Sanitäranlage beschädigt. Weiterhin wurde ein Umhängeschloss, sowie das Scharnier der Tür einer kleinen Holzhütte beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell