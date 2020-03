Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Trickdiebstahl

Nienburg (ots)

(kem) Am Mittwoch, dem 11.03.2020, gegen 17.05 Uhr, ereignete sich in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße Nienburg ein Trickdiebstahl, bei dem der Täter Bargeld im zweistelligen Bereich erbeutete. Der englischsprechende Täter gab vor, auf der Suche nach 20 Euro Banknoten einer bestimmten Seriennummer zu sein. Als die Angestellte 20 Euro Banknoten aus der Kasse entnahm und diese nach der entsprechenden Seriennummer überprüfte, griff der Täter die Scheine und wollte flüchten. Nachdem die Angestellte ihm nachrief, dass er die Scheine zurückgeben soll, gab er einen 20 Euro Schein zurück und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Der Täter ist ca. 180 cm groß, 30-40 Jahre alt, Nordeuropäer und hat schwarze gelockte Haare. Zudem war er mit einer schwarzen Jacke mit roten Streifen an den Ärmeln bekleidet. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. (05021) 97780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell