Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch in Wohnhaus

Sulz am Neckar (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am Freitagnachmittag in Sulz-Sigmarswangen in ein Einfamilienhaus ein, indem sie mit einem Stein die Verglasung der Terrassentür durchschlugen und so die Tür entriegeln konnten. Nachdem im Haus nach Geld und Wertgegenstände gesucht wurde, erlangten die Einbrecher Schmuck im Wert von ca. 1500.- Euro. Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Harald Klaiber

Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell