Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei stellt flüchtigen Verkehrsteilnehmer

Trossingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte ein Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen des Streifenwagens wurden durchweg missachtet. Mit überhöhter Geschwindigkeit wurde das gesamte Stadtgebiet in Trossingen befahren. Nach ca. 20 Minuten endete die Fahrt in der Schurthalde, der Fahrzeuglenker sowie sein Beifahrer setzten ihre Flucht zu Fuß fort und konnten jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Als Grund für die Flucht dürfte eine fehlende Fahrerlaubnis sein sowie alkoholische Beeinflussung in Verbindung mit Konsum von Drogen, was die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog.

