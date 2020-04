POL-HF: Unfall mit Motorradfahrer- Beteiligter leicht verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Am frühen Donnerstagmorgen (2.4.) kam es auf der Weseler Straße in Bünde zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 20-jähriger Bünder befuhr mit seiner Suzuki gegen 01.10 Uhr die Weseler Straße von Enger aus in Richtung Bünde. Kurz hinter dem Einmündungsbereich Carl-Severing-Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er den anliegenden Gehweg und stieß mit seinem Oberkörper gegen die dort befindliche Straßenlaterne. Das Motorrad schleuderte über den Gehweg hinweg in den Straßengraben. Der 20-Jährige wurde durch den Zusammenstoß mit der Laterne verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Motorrad nicht mehr ordnungsgemäß versichert war, so dass den Fahrer auch ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erwartet.

