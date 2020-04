Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kiosk - Täter entwenden Süßspeisen, Getränke und Stofftiere

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Freitag (03.04.) auf Samstag (04.04.) drangen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk ein, der sich auf dem Gelände einer an der Stadtholzstraße in Herford gelegenen Freizeiteinrichtung befindet. Aus dem Kiosk wurden Süßspeisen, Getränke und verschiedene Stofftiere entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 750,- Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

