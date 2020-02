Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brand eines PKW

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Brand eines PKW in der Straße Am Hockstein. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde im Rahmen der Ermittlungen festgestellt, dass vor Brandentstehung die Scheibe des PKW mittels eines Pflastersteines eingeschlagen wurde. Im Nahbereich des PKW wurde Toilettenpapier und ein Feuerzeug aufgefunden. Inwieweit diese zur Brandsetzung genutzt wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei einem in unmittelbarer Nähe stehenden 2. PKW wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der im Vorderbereich ausgebrannte PKW wurde sichergestellt.

