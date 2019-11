Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kranfahrzeug verunfallt auf der A20

Am 23.11.2019 um 05:43 Uhr wurde das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf über einen nach rechts von der Fahrbahn abgekommenen Kran auf der Bundesautobahn 20 informiert. Nach ersten Informationen sollte es sich dabei um einen 200t Kran handeln, welcher aufgrund seines Eigengewichtes drohte, in die Böschung abzurutschen. Vor Ort konnten die Beamten einen mit der rechten Fahrzeugseite in der Bankette feststeckenden Kran feststellen. Die Prüfung der Unterlagen vor Ort ergab, dass es sich bei diesem Kran um einen 60t Kran handelte, welcher in der Lage ist 200t Last zu heben. Nach der Rücksprache mit dem Fahrzeugführer konnte auch die Ursache für das Abkommen geklärt werden: Aufgrund eines technischen Defekts des Fahrzeuges wechselte dieses in ein Notfallprogramm, welches die Geschwindigkeit des Fahrzeug auf unter 20km/h reduzierte. Um diesen Defekt so schnell wie möglich zu beheben musste der Fahrzeugführer das Fahrzeug anhalten. Hierbei kam erschwerend hinzu, dass das Fahrzeug eine Breite von 3m aufwies. Um nicht auf die Lastspur hinein zu ragen fuhr der Fahrzeugführer soweit wie möglich rechts auf den Standstreifen, wobei er von der Betonkante abrutschte und sich in der Bankette festsetzte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich ein Schaden in Höhe von ca. 300 EUR an den Nebenanlagen der Autobahn. Ein Schaden am Kran konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde neben zwei Fahrzeugen zur Bergung des Kran auch die Autobahnmeisterei Kavelstorf angefordert. Diese sperrte die Autobahn 20 in Richtung Stettin an der Anschlussstelle Tessin für ca. 4h voll.

