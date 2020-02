Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Einbrecher bei Gaststätteneinbruch festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04:15 Uhr, hörte eine Nachbarin verdächtige Geräusche aus einer leer stehenden Gaststätte an der Rheydter Straße in Mönchengladbach. Die Räumlichkeiten wurden daraufhin unter Einsatz eines Diensthundes der Polizei durchsucht. Hierbei wurden ein 30- jähriger und ein 31-jähriger Täter auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Beide führten neben Rucksäcken mit Einbruchswerkzeug ein verbotenes Einhandmesser und eine Spraydose mit CS-Gas mit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und ein Strafverfahren eingeleitet.

