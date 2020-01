Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gewaltsam Bustüre aufgebrochen

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend an einem Linienbus in Hardt gewaltsam eine Tür aufgebrochen.

Der verschlossene Bus stand zwischen 20.45 und 20.55 Uhr an einer Endhaltestelle an der Hardter Waldstraße. Als der Fahrer nach einer Pause zu dem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er den Aufbruch.

Aus dem Bus entwendete der Täter unter anderem Bargeld und Ausweispapiere.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei melden. (ds)

