Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handys aus der Auslage gerissen

Mönchengladbach (ots)

Drei Täter haben am frühen Donnerstagabend in einem Geschäft in Mönchengladbach an der Hindenburgstraße drei Handys gestohlen.

Bereits gegen 18.35 Uhr hatten sie den Shop betreten, sich dort umgesehen und offenbar auch die Sicherung der Mobiltelefone begutachtet. Sie verwickelten einen Mitarbeiter in ein Gespräch, verließen dann aber wieder das Geschäft. Kurz vor Ladenschluss, gegen 18.55 Uhr, stürmten dann alle drei Männer wieder in den Shop. Jeder riss ein Handy aus der Auslage. Gemeinsam flüchteten sie in Richtung Stepgesstraße. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei führte nicht auf ihre Spur.

Die Täterbeschreibungen: Alle drei Männer sollen etwa 25 Jahre alt sein und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Einer der Männer hatte am Hals ein auffälliges Tattoo in Form einer Spinne, einer trug rote Turnschuhe, einer hat eine schwarze Mütze angehabt. Alle drei Männer sollen sportlich gekleidet gewesen sein. Einer der Männer trug eine helle Jacke, die beiden anderen dunkle Jacken.

Die Polizei Mönchengladbach, die in diesem Fall wegen Bandendiebstahl ermittelt, bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

