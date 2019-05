Polizei Wuppertal

POL-W: W Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (12.05.2019), gegen 16:00 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Wuppertal zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang unklarer Ursache geriet die Dachgeschosswohnung einer 59-jährigen Bewohnerin in Brand. Dabei entstand ein größerer, noch nicht bezifferter Sachschaden. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Ver-letzung und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

