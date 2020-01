Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei erfolglose Einbruchsversuche

Mönchengladbach (ots)

Erfreulicherweise erfolglos geblieben sind in den vergangenen Tagen drei Einbruchsversuche. Die Tatorte waren verteilt über das Mönchengladbacher Stadtgebiet.

Unbekannte Täter waren am Dienstag, 28. Januar, zwischen 14 und 22 Uhr in Hardterbroich-Pesch an der Johannesstraße, im Zeitraum zwischen Dienstag, 28. Januar, 20 Uhr, und Mittwoch, 29. Januar, 11 Uhr, in Lürrip an der Kranzstraße sowie zwischen Mittwoch, 29. Januar, 22 Uhr, und Donnerstag, 30. Januar, 4.45 Uhr, in Bettrath-Hoven am Bleckhütter Weg aktiv. Bewohner stellten Beschädigungen an Türen fest.

Auch wenn die Täter in allen drei Fällen nicht in die Wohnungen eindringen konnten und folglich ohne Beute blieben, fragt die Polizei: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise: Telefon 02161-290. (ds)

