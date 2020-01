Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neun Pkw in Heyden beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Gleich neun Pkw sind in Heyden an der Odenkirchener Straße von unbekannten Tätern beschädigt worden.

Ein Geschädigter hatte die Polizei alarmiert, nachdem er am Mittwoch, 29. Januar, gegen 8.35 Uhr, den Schaden an seinem Wagen bemerkt hatte, den er am Vortag gegen 14 Uhr dort abgestellt hatte. Polizeibeamte stellten an insgesamt neun Autos, die in der Parkreihe in Fahrtrichtung Odenkirchen standen, Beschädigungen fest. Diese fanden sich an allen Autos jeweils auf der rechten, zum Gehweg gerichteten Fahrzeugseite. Es handelte sich um Kratzer, die vermutlich mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand verursacht worden waren.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

