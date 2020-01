Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher im Eiscafé

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein Eiscafé in Windberg an der Lindenstraße Elektronikartikel und Bargeld entwendet.

Irgendwann zwischen Mittwoch, 29. Januar, 18 Uhr, und Donnerstag, 30. Januar, 3.55 Uhr, müssen sie sich an einem Fenster auf der Rückseite des Cafés zu schaffen gemacht haben. Aus dem Gastraum konnten sie schließlich unerkannt mit ihrer Beute entkommen.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell