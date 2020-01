Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sammelalbum aus Schaufenster-Auslage gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Offensichtlich auf ein Sammelalbum hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der in Mönchengladbach an der Friedrichstraße aktiv geworden ist.

Ein Zeuge hatte morgens eine Beschädigung an der Schaufensterscheibe eines Geschäftes entdeckt. Die Scheibe war irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstag, 28. Januar, 23 Uhr, und Mittwoch, 29. Januar, 7 Uhr, vermutlich mit einem schweren Gegenstand eingeschlagen worden. Auch wenn ein Betreten des Geschäftes durch diese Öffnung nicht möglich war: Der Täter konnte in die Auslage greifen und das Album entwenden. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, konnte noch nicht angegeben werden.

Bereits am Vortag, in der Zeit zwischen Montag, 27. Januar, 22 Uhr, und Dienstag, 28. Januar, 9.20 Uhr, hatte es einen versuchten Einbruchsdiebstahl an dieser Stelle gegeben. Mit Hilfe eines Glasschneiders war versucht worden, ein Loch in die Glaseingangstür zu schneiden. Dieser Versuch misslang jedoch.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich an der Friedrichstraße gemacht hat, sollte sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

