Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gestohlenen Bagger mit GPS-Hilfe geortet

Mönchengladbach (ots)

Ein Bagger, der am Dienstag (28. Januar) frühmorgens auf einem Baustellengelände im Bereich Am Nordpark / Liverpooler Allee von Unbekannten entwendet worden ist, konnte nur wenige Stunden später mit GPS-Hilfe geortet werden. Auf einem Brachgelände an der Hugo-Eckener-Straße entdeckten Polizisten das gestohlene Fahrzeug. Vermutlich hatten die Täter den Zehntonner mit Greifarm dort versteckt, um ihn später abzuholen.

Die GPS-Ortung hat ergeben, dass der Bagger um 5.42 Uhr bewegt und um 6.08 Uhr an der Hugo-Eckener-Straße abgestellt worden ist.

Deshalb fragt die Polizei: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort und den Abstellort gemacht? Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

