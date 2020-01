POL-MG: Zigarettenautomat verschwunden

Polizei Mönchengladbach

Ob der unbekannte Täter Kettenraucher ist oder vielleicht Automatensammler, sei dahingestellt. Straftat bleibt Straftat. In einem aktuellen Fall in Wickrath-West geht es eben nicht um einzelne Schachteln, sondern gleich um die Komplettentwendung von einem Zigarettenautomaten.

Ein Zeuge hatte zuletzt am Freitag (24. Januar) gegen 17 Uhr an diesem Automaten an der Ecke Venrather Weg / Seidenweberstraße Zigaretten gekauft. Als er dies, wie gewohnt, 24 Stunden später, also am Samstag (25. Januar) gegen 17 Uhr, wieder machen wollte, stellte er fest, dass der Automat verschwunden war. Nur ein beschädigter Metallstumpf war noch vorhanden. Und an diesem war eine Brechstange angelehnt, die von der Polizei sichergestellt wurde.

Zeugenhinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

