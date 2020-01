Polizei Mönchengladbach

POL-MG: gefährlichen Gegenstand sicher in Verwahrung genommen

Mönchengladbach (ots)

Ein 85-jähriger Herr wandte sich am Montag gegen 17.00 h Hilfe suchend an die Polizei. Er befürchte einen Einbruch in seine Wohnung auf der Hindenburgstraße. Vor Ort konnten die Beamten den Mann zunächst beruhigen. Er erzählte er den Polizisten dann auch von einer vermeintlichen Handgranate, die er seit Jahren in Verwahrung habe. Die Beamten sichteten den Gegenstand, sperrten den unmittelbaren Gefahrenbereich und riefen Experten des Landeskriminalamtes dazu. Tatsächlich handelte es sich um eine Handgranate bislang unbekannter Herkunft, die sicher in Verwahrung genommen wurde. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

