Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung, etc. Landau, Godramsteiner Hauptstraße, 01.01.2020

Landau (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei in Landau telefonisch mit, dass 4 Jugendliche fußläufig von Godramstein in Richtung Landau über die Godramsteiner Hauptstraße/K13 unterwegs seien. Hierbei haben die Jugendlichen ein Stopp-Schild sowie den Holzzaun zum angrenzenden Grünstreifen beschädigt. Beim Eintreffen der Streife seien drei der Jugendlichen geflüchtet, ein Jugendlicher konnte kontrolliert werden. Durch die Streife konnten diverse Beschädigungen festgestellt werden: 1 Leitpfosten, 10 Verkehrsschilder (Stopp-Schild, Umleitungsschilder, etc.), 1 Betonpfeiler, diverse Pfosten des Böschungsgeländers. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

