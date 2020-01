Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus Billigheim-Ingenheim, Trifelsstraße, 31.12.19 - 01.01.20, zw. 16.30 und 02.00 Uhr

Landau (ots)

Unbekannte Täter gelangten über die Rückseite des Anwesens in das Haus und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

