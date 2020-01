Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus Rohrbach, Bei der Gernbrücke, 31.12.19, 20.30 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Täter gelangte über die Terrassentür in das Wohnanwesen im dem sich zu diesem Zeitpunkt auch die Geschädigte aufhielt. Als die Geschädigte durch Geräusche aufmerksam wurde und Nachschau im Haus hielt, wurde sie auch von dem unbekannten Täter bemerkt, welcher umgehend die Flucht ergriff. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

