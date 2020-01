Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Mülleimers Landau, Ostbahnstraße 12, 31.12.19, 22.00 Uhr

Landau (ots)

Über Notruf wurde ein brennender Mülleimer an o.g. Örtlichkeit gemeldet. Beim Eintreffen der Streife schlugen kleinere Flammen aus dem Mülleimer. Das Feuer konnte mithilfe des dienstlichen Feuerlöschers gelöscht werden. Die eingetroffene Feuerwehr Landau nahm sich des Eimers ebenfalls an. Das Feuer dürfte durch einen hineingeworfenen Silvesterknaller entstanden sein. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Für die umliegenden Gebäude bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

