Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW Landau, Langstraße 9A, zw. 09.45 und 12.45 Uhr

Landau (ots)

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug der Marke BMW im Parkhaus in der Langstraße und kehrte gegen 12.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück. Hierbei stellte sie fest, dass am Fahrzeug ein langer Kratzer an einer Fahrzeugtür vorhanden war. Dieser dürfte vermutlich mittels Schlüssel verursacht worden sein. Hinweise auf einen Täter liegen aktuell nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

