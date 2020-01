Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein, 01.01.2020 ca. 00:15 Uhr Brand in einem Kellerraum

Wörth am Rhein (ots)

Kurz nach Mitternacht entwickelte sich in einem Müllcontainer im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Wörth ein Brand. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten insgesamt 44 Bewohner des Hauses kurzzeitig evakuiert werden. Die Löschmaßnahmen wurden erfolgreich durch die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der Sachschadenshöhe dauern an.

