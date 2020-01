Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht Landau, Gilletstraße 1-3, 31.12.19, zw. 10.00 und 12.30 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz des Gillet-Baumarktes vermutlich beim rückwärts Ausparken den in Queraufstellung in gegenüberliegender Parkreihe geparkten PKW der Marke BMW. Es stand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den entsprechenden Fahrzeugführer vor. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

