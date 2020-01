Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand von Altkleidercontainer Hochstadt, Friedhofstraße, 31.12.19, 22.10 Uhr

Landau (ots)

Der Polizei in Landau wurde telefonisch ein brennender Altkleidercontainer am Friedhof in Hochstadt gemeldet. Vor Ort konnten die beiden Mittteiler angetroffen werden, welche zufällig am Container vorbeikamen und bemerkten, dass dieser brennt. Hinweise bzgl. eines Täters gibt es keine. Vermutlich wurde durch unbekannte Täter ein brennender Gegenstand in den befüllten Container geworfen. Die Feuerwehr konnte den Brand allerdings schnell löschen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Landau unter Tel. 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

