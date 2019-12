POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Farbschmierereien

Mit Sprühfarbe in den Farben Lila und Pink besprühten zwei Unbekannte Hauswände, Garagen, ein Parkhaus und ein Auto. Am Mittwochabend meldete ein Zeuge gegen 19 Uhr dass er soeben an den Parkplätzen des Schlosses in Bad Mergentheim zwei Männer beobachtete, die sein Auto mit Farbe besprühten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten weitere Farbschmierereien mit derselben Farbe in der Stifterstraße und am Parkhaus in der Zaisenmühlstraße entdeckt werden, die Täter konnten entkommen. Schriftzüge wie "420" und "420 Crew" wurden an die Objekte gesprüht. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen fanden die Taten zwischen 16 Uhr und 19 Uhr statt. Beschädigt wurden dabei mehrere Hauswände. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden unbekannten Schmierfinken geben können. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990.

Weikersheim: Auto zerkratzt

Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte ein unbekannter Täter am Mittwoch die beiden hinteren Türen eines blauen Seats. Das Auto wurde im Zeitraum von 5.45 Uhr bis 15.15 Uhr vor einem Einkaufsladen in der Gartenstraße in Weikersheim geparkt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können. Zeugenhinweise können beim Polizeiposten Weikersheim unter 07934 99470 gemeldet werden.

Ahorn: Fahranfänger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug

Ein 18-Jähriger befuhr am Mittwochabend die Straße aus Heckfeld kommend in Fahrtrichtung Buch. Vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse und überhöhter Geschwindigkeit kam der Seat des jungen Mannes nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Andere Personen oder Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf knapp 10.000 Euro. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Freudenberg: Steinewerfer beschädigten Neubau

Unbekannte Täter bewarfen am Dienstag einen Neubau in der Straße Am Steiggraben 3 mit Steinen und beschädigten dabei Fenster, Rollläden, Fensterbänke und die Hauswand. Die Tat soll zwischen 8.30 Uhr und 16.15 Uhr stattgefunden haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise gehen an das Polizeireiver Wertheim, Telefon 09342 91890.

Wertheim: Taxifahrer gemeinschaftlich verprügelt

Vier junge Männer verprügelten ihn. Das teilte ein Taxifahrer aus Wertheim der Polizei am Mittwochmorgen mit. Nachdem der Taxifahrer die Gruppe gegen 5.15 Uhr von Würzburg aus nach Wertheim fuhr, wollten diese unter verschiedenen Ausreden aus dem Taxi aussteigen und wollten laut dem Geschädigten offensichtlich die Fahrt nicht bezahlen. Als der 31-Jährige den Hintergrund erkannte hielt er einen der Männer am Arm fest, um zu verhndern, dass alle vier einfach weggingen. Daraufhin schlugen und traten die vier Männer auf den Taxi-Fahrer ein, bis dieser den Festgehaltenen los ließ. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Es handelte sich um einen 25-jährigen türkischen Staatsbürger. Dieser ist polizeibekannt und gilt als gewalttätig. Bei den weiteren Tätern soll es sich um zwei Türken im Alter von 25 Jahren und einen etwas jüngeren (20 bis 22 Jahre), schlanken, nordafrikanisch aussehenden Mann mit schwarzen kurzen Haaren, gepflegtem kurzem Vollbart und einer hellbraunen Lederjacke handeln. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Personen geben können. Hinweise auf die unbekannten Männer gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890.

Unterbalbach: Fußgängerin überquert Landstraße und wird von Auto lebensgefährlich verletzt

Eine Fußgängerin überquerte am Mittwochabend im Feierabendverkehr gegen 17:15 Uhr mit ihren beiden Hunden an der Leine die B290, 800 Meter nach Unterbalbach in Fahrtrichtung Königshofen und wurde von einem Auto erfasst. Die 49-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Die beiden Hunde wurden getötet. Offensichtlich überquerte die Fußgängerin die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Audi des 30-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und blieb auf dem rechtsseitig verlaufenden Wirtschaftsweg stehen. Einer der Hunde wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er von einem weiteren Fahrzeug überrollt wurde. Der andere Hund wurde in der Böschung gefunden. Die 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde bis 18.15 Uhr voll gesperrt.

