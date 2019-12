POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2019

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Einbrecher am Werk

In einer Verkaufsniederlassung in der Ingelfinger Straße in Künzelsau Nagelsberg waren in der Nacht zum Dienstag Einbrecher am Werk. Der oder die Unbekannten gelangten über ein Fenster, welches eingeschlagen wurde, in das Objekt. Interessant war für die Diebe einzig Arbeitskleidung der Eigenmarke der betroffenen Firma. Hosen, Jacken, Pullover und Schuhe wurden im Anschluss über das eingeschlagene Fenster in Richtung Parkplatz transportiert. Zwischenzeitlich konnte ein Teil des Diebesguts auf der gegenüberliegenden Bachseite aufgefunden werden. Möglicherweise sollte es dort für einen späteren Transport versteckt werden. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Künzelsau, Telefon 07940 940 0, zu melden.

