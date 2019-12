POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Unfall mit voll besetztem Linienbus

Noch einmal glimpflich verlaufen ist am Dienstagabend in Heilbronn ein Unfall mit einem voll besetzten Linienbus. Der Fahrer des Busses war kurz vor 18 Uhr mit seinem Gefährt auf der Busspur der Urbanstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ein ortsunkundiger 21-Jähriger mit seinem PKW auf den Parkplatz eines Hotels einbiegen wollte und dabei den Bus offenbar übersah. Die Fahrzeuge streiften sich und der Busfahrer bremste stark. Dadurch stürzte ein weiblicher Fahrgast gegen das Einstiegsgeländer. Die 19-Jährige verletzte sich dabei und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.

Heilbronn: Dumm gelaufen

Dumm gelaufen ist der Dienstag für zwei Wohnsitzlose in Heilbronn. Die beiden 20 und 33 Jahre alten Männer wurden am Vormittag in einem Einkaufszentrum in der Olgastraße beobachtet, wie sie Gegenstände einsteckten. Da das Duo den Detektiven bereits wegen vorangegangener Diebstähle wohlbekannt ist, beobachteten diese ihr "Kunden" ganz besonders und ertappten die beiden erneut. Als die Ertappten angesprochen wurden, gelang es dem Älteren zu Fuß zu flüchten. Der 20-Jährige konnte an einem von ihnen benutzten PKW festgehalten und der Polizei übergeben werden. Das Kennzeichen des Autos wurde überprüft und so stellten die Beamten fest, dass dieses den beiden "Freunden" wohl zur Verfügung gestellt wurde, weil der Besitzer es derzeit nicht benutzen kann. Er sitzt gerade eine Haftstrafe ab.

Heilbronn: Radfahrerin verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall am Montagnachmittag in Heilbronn. Die 29-Jährige befuhr mit ihrem Damenrad die Sontheimer Landwehr, als direkt vor ihr ein 51-Jähriger mit seinem Fiat Panda von der Straße auf den Parkplatz eines Discounters einbiegen wollte. Die Radfahrerin prallte mit dem Bein gegen den Scheinwerfer des Autos und stürzte.

Brackenheim-Dürrenzimmern: Einbrecher im Vereinsheim

Mit einem Stein schlug ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag eine Fensterscheibe an einem Vereinsheim des TGV Dürrenzimmern ein. Durch das Fenster gelangten sie ins Gebäudeinnere, wo sie vier Stahlschränke und eine Geldkassette öffneten. Am Ende stahlen sie ein Laptop. Hinweise auf die Täter hat die Polizei keine.

Leingarten: Zigarettenautomaten gewaltsam gestohlen und aufgeflext

Mit brachialer Gewalt gehen derzeit Diebe vor, deren Spezialität das Stehlen von Zigarettenautomaten zu sein scheint. Zuletzt montierten sie in der Nacht zum Dienstag zwei Automaten in der Eppinger Straße in Leingarten ab. Beide wurden im Leingartener Taschenwald gefunden. Die Täter hatten die Automaten aufgeflext und ausgeräumt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten zu einer Serie von Aufbrüchen gehört und sucht Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr im Bereich der Eppinger Straße oder im Taschenwald verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an den Polizeiposten Leintal, Telefon 07138 810630.

Möckmühl: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am frühen Dienstagabend bei Möckmühl. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem BWM von Möckmühl in Richtung Reichertshausen. An der Einmündung, wo es nach links in Richtung Siglingen und Reichertshausen geht, übersah er beim Abbiegen offenbar den VW Golf einer in Richtung Bittelbronn fahrenden 46-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide PKW stark beschädigt. Der 19-Jährige und die Golf-Lenkerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Überfallalarm im Wohnhaus

Eine heftige Auseinandersetzung, bei der auch ein Küchenmesser zum Einsatz gekommen und eine Schusswaffe im Spiel sei, wurde am Dienstagabend aus Kochendorf gemeldet. Die Polizei rückte mit vier Streifen von verschiedenen Dienststellen an. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, verschafften sich eine Frau und zwei Männer gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 39-Jährigen. Hintergrund sind offensichtlich zivilrechtliche Forderungen, die die beteiligte Frau an ihren Ex-Freund vermeintlich hat. Dieser wurde durch den Angriff des Trios leicht verletzt. Die Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Sachverhaltes dauern derzeit noch an.

Bad Friedrichshal-Kochendorf: Wie bei Hitchcock

Wie in einem Hitchcock-Krimi muss eine 79-Jährige wohl den Abend des vergangenen Sonntags in Kochendorf erlebt haben. Wie die Polizei erst am Dienstag erfuhr wollte die Seniorin gegen 21.30 Uhr das gekippte Badezimmerfenster ihres Wohnhauses in der Mörikestraße schließen. Sie ging dazu ins Bad und knipste das Licht an. Dann sah sie, wie gerade eine Hand, die in einem grauen Stoffhandschuh steckte, von außen durch das Fenster fasste, um dieses offenbar ganz zu öffnen. Der Unbekannte zog seine Hand zurück, als das Licht anging und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Zeugen, die am Sonntag, in der Zeit zwischen 21 Uhr und 21.40 Uhr in der Mörikestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030.

