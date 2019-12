Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person bei Blieschow

Bergen (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 05.12.2019 ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße aus der Ortschaft Blieschow kommend, in Fahrtrichtung der B196,ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die 34-jährige Fahrerin eines PKW Dacia nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen neben der Fahrbahn befindlichen Erdwall und prallte in der weiteren Folge gegen einen Straßenbaum. Von dort prallte der PKW zurück auf die Fahrbahn und drehte sich dabei auf das Dach. Beide Insassen konnten aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen. Die 34-jährige Fahrerin und der 55-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt und mit dem RTW zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Bergen eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.

