Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frontalzusammenstoß - 2 Verletzte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen/Niederwalgern

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Dienstag, 26. November, um kurz nach 09 Uhr, auf der Landstraße 3093 zwischen Niederwalgern und Fronhausen zu einem Frontalzusammenstoß. Die beiden Fahrer, ein 50 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Weimar, und eine 44 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Fronhausen erlitten schwere Verletzungen. Die Feuerwehr schnitt das Dach des Autos ab und befreite den zunächst eingeklemmten Mann. Nach notärztlicher Erstversorgung transportierten Rettungswagen die Schwerverletzten ins Krankenhaus. An den beiden Autos, einem weißen Suzuki und einem grauen A-Klasse Daimler entstanden erhebliche Frontschäden in Höhe von jeweils mindestens 10.000 Euro. Fest stehen bislang nur die Fahrtrichtungen der beteiligten Autos. Der Suzuki fuhr von Niederwalgern nach Fronhausen, der Daimler entsprechend von Fronhausen nach Niederwalgern. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs und zur Feststellung der Unfallursache zog die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg einen Kraftfahrzeugsachverständigen hinzu. Die Landstraße war bis 12.15 Uhr gesperrt.

Etwaige Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell