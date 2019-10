Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Kosmetikstudio.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstag- und Mittwochmittag drangen Unbekannte in ein Kosmetikstudio in der Schuhstraße ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Sie entkamen mit einer kleinen Bargeldsumme. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell