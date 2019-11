POL-MR: Parfümdieb flüchtete; Einbruch gescheitert; Einbruch in die Stadthalle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Parfümdieb flüchtete

Nach dem Diebstahl von drei Flacons mit einem Parfüm im Gesamtwert von 390 Euro gelang dem Täter die Flucht aus der im großen Kaufhaus an der Universitätsstraße eingegliederten Parfümerie. Zeugen beschrieben den Täter als etwa 21 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen und dunkelhaarigen Mann. Er trug zur Tatzeit am Freitag, 22. november, gegen 14.15uhr einen langen dunklen Mantel. Wer hat den Ladendiebstahl an einem der Ausstelltische in der Parfümerie im Erdgeschoss des Kaufhauses noch gesehen? Wer kann den Mann näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Einbruch gescheitert

Am Freitag, 22. November, zwischen Mitternacht und 15 Uhr scheiterte ein Einbruch in eine Gaststätte in der Kreuzstraße. Durch die Gewalteinwirkung entstand an der Haupteingangstür ein Schaden von mindestens 500 Euro. Die Sicherheit der Tür ließ den oder die Täter allerdings scheitern. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruchsversuch zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wetter - Einbruch in die Stadthalle

Beim Einbruch in die Stadthalle in Wetter erbeuteten der oder die Täter elektronische Geräte wie einen Computer und einen Beamer, sowie zwei Koffer und gebastelten Deko-Schmuck im Gesamtwert von mindestens 1500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 08.30 am Sonntag, 24. November. Wer hat in dieser Zeit in der Schulstraße rund um die Stadthalle verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

