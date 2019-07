Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hambuch (ots)

Ein achtzehnjähriger Mann aus Hambuch befuhr am 24.07.2019 gegen Abend mit seinem Quad einen Feld-Waldweg aus dem Pommerbachtal kommend in Richtung Hambuch. In einer Rechtskurve kam er nach links vom Weg ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Als das Quad zum Liegen kam, begrub es den jungen Mann unter sich. Dabei verletzte er sich schwer. Seine siebzehnjährige Sozia aus dem gleichen Ort wurde dabei lediglich leicht verletzt.

Nachdem der Fahrer von der Feuerwehr befreit worden war, wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

