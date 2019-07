Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Gem. Mendig, B 262 (ots)

Am Mi., den 24.07.19/ 07:30 h befährt ein weißer PKW Peugeot mit AW-Kennzeichen aus Richtung A 61 her kommend die B 262 in Richtung Mayen und bremst ohne erkennbaren Grund trotz Grünlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage i.H. des Industriegebietes ab, so dass der nachfolgende PKW-Fahrer eine Vollbremsung machen muss, um nicht aufzufahren. Ein weiterer nachfolgender blauer PKW Skoda kann die Situation aber nicht mehr rechtzeitig erkennen und fährt auf seinen Vordermann auf. Sowohl der Peugeotfahrer, als auch der Fahrer des Skoda entfernen sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Im vorliegenden Sachverhalt werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: PI Mayen,02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell