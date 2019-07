Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: gefährliche Hindernisse auf Waldwegen

Anschau/Mimbach (ots)

In jüngster Vergangenheit kam es vermehrt zu künstlich erschaffenen Hindernissen auf Waldwegen im Bereich Mimbach. Es handelt sich hierbei um kleine Bäume und Äste, die in verschiedenen Höhen die Wege Kreuzen. Auch wurden Seile in Stolper- und Kopfhöhe über den Weg gespannt. Es hat offensichtlich den Anschein, der Reitergemeinde rund um Mimbach Schaden zuführen zu wollen. Gerade in der Ferienzeit werden vermehrt Kindergruppen in den Reiterferien über diese Wege geführt. Es hing bisher nur vom Zufall ab, dass es noch zu keinem Unfall kam. Nicht zuletzt hat das den Grund, dass die Berittführerin die gefährlichen Hindernisse frühzeitig erkennen konnte.

