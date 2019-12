POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Adelsheim: Alkoholisierter Mercedes-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Vollgas gab ein Mercedes-Fahrer am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, in Adelsheim, nachdem er einen Streifenwagen entdeckt hatte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, mussten die Fahrt jedoch schnell abbrechen, da der Mann äußerst rücksichtslos über die Bundesstraße, die Rittersbrunnenstraße und die Lachenstraße in Richtung Stadtmitte flüchtete. Nach kurzer Fahndung mit drei Streifenwagen konnte der Mercedes aufgefunden werden. Der Fahrer wurde kurz nach 18 Uhr in seiner Wohnung angetroffen. Er stand unter Alkoholeinfluss, außerdem konnte herausgefunden werden, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Mann musste die Beamten mit in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Das Polizeirevier Buchen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die die Flucht des Mercedes-Fahrers vor dem Streifenwagen gesehen haben oder denen die gefährliche Fahrweise aufgefallen ist, sollen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Fast 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr, im Sommerbergring in Rippberg. Ein Audi-Fahrer hatte seinen Wagen dort in seiner Hofeinfahrt abgestellt. Zwischenzeitlich muss eine bislang unbekannte Person beim Wenden oder Rangieren den Audi mit ihrem Fahrzeug gestreift haben, wodurch an dessen Beifahrerseite massive Beschädigungen entstanden. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person von der Unfallstelle ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Billigheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Den Außenputz der Fassade des Billigheimer Schulgebäudes beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag. Die unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Wenden oder Rangieren gegen die Hauswand, wodurch daran ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06293 233 beim Polizeiposten Schefflenz melden.

Obrigheim: Ohne Führerschein am Steuer

Gleich zwei Anzeigen sieht ein 34-jähriger Opel-Fahrer entgegen. Der Mann fuhr am Dienstag, kurz vor 20 Uhr, von der Mühlgasse aus auf die Obrigheimer Hauptstraße. Dort wurde er von zwei Beamten des Mosbacher Polizeireviers kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Da der Autofahrer zudem nach Alkohol roch wurde eine Alkoholüberprüfung durchgeführt. Da der Wert über den erlaubten 0,5 Promille lag, muss sich der 34-Jährige auch wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten.

