Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 10-Jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Soest (ots)

Ein 10-jähriger Radfahrer aus Soest befuhr gestern, gegen 13.10 Uhr, mit seinen beiden Freunden den Paradieser Weg auf dem linken Gehweg in Richtung Kölner Ring. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr zur gleichen Zeit den Kölner Ring aus Richtung Brügge Ring kommend, um dann nach rechts in den Paradieser Weg abzubiegen. Die drei Jungen nahm er auch noch wahr, ging jedoch davon aus, dass sie weiter geradeaus fahren wollten. Beim Abbiegen auf den Paradieser Weg zog jedoch der 10-Jährige mit seinem Rad vom Gehweg auf die Straße und wollte seine Fahrt nach rechts in Richtung Wisbyring fortsetzen. Hierbei kam es dazu zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Der Junge fiel hin und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell