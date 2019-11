Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rentner zieht Wildpinklerin zur Räson

Soest (ots)

Ein Rentner sieht am Sonntag, gegen 18.15 Uhr, eine Frau in seinem Garten im Hiddingser Weg. Auf Nachfrage, was sie da mache, zog sie Teile ihrer Kleidung herunter und verrichtete ihre Notdurft. Als der Bewohner sie aufforderte ihren Urin wegzumachen wollte sie hierzu Wasser haben, welches er ihr aber nicht gab. Als sie dann den Gartenbereich wieder verlassen wollte, stieß sie den Rentner zur Seite, worauf er hinfiel und sich verletzte. Die Frau stieg als Mitfahrerin in einen kleinen, dunklen Fiat mit Paderborner Kennzeichen, in dem sich noch eine Frau und ein Mann befanden. Die Frau wird als 35 bis 40 Jahre alt, circa 170 cm bis 175 cm groß, blonde, schulterlange Haare mit stämmiger Figur beschrieben. Das Opfer begab sich selbständig ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei bitte Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

