Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Neue Westen für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Soest (ots)

Auch im Kreis Soest tragen jetzt viele Polizisten neue funktionalen Westen - im Fachjargon Außentragehülle (ATH) genannt. Die neuen Westen sind komfortabel für die Mitführung von Ausrüstungsgegenständen und bieten den Beamten zusätzlichen Schutz. Die persönliche Unterziehschutzweste der Polizisten kann nun in die Weste integriert und somit über der Uniform getragen werden. Zusätzliche Polycarbonateinlagen in der Weste geben weitern Schutz und reduzieren das Verletzungsrisiko bei Beschuss in erheblichem Maße Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel die Taschenlampe, das Reizstoffsprühgerät oder die Handfesseln können in speziell dafür vorgesehenen Fächern verstaut und müssen nicht mehr am Einsatzgürtel getragen werden. Außerdem gibt es Halterungen für die Funkausrüstung und für die demnächst in den Einsatz kommenden Bodycams.

Durch integrierte, gelb leuchtende Neonpads mit der Aufschrift "Polizei" wird die Sichtbarkeit der Beamtinnen und Beamten im Einsatz erhöht. Die Pads sind in speziellen Fächern in der Hülle verstaut und jederzeit durch wenige Handgriffe herausnehmbar. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell