Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Oestereiden, - Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Rüthen (ots)

Gestern befuhr, gegen 15.40 Uhr, ein 34-jähriger Autofahrer aus Geseke die Hauptstraße aus Rüthen kommend in Richtung Lippstadt. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Oestereiden beabsichtigte eine vor ihm fahrende, 69-jährige Autofahrerin aus Rüthen, nach links in die Blumenstraße abzubiegen. Sie musste jedoch aufgrund des entgegen kommenden Verkehrs warten, was der Geseker zu spät bemerkte und der Frau aus Rüthen hinten auffuhr. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Auto der 34-Jährigen aus. Sie wurde leicht verletzt in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell