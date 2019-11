POL-SO: Bad Sassendorf - Zettel hinterlassen

Kreispolizeibehörde Soest

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Bank an der B1 gerufen. Nach Angaben eines Zeugen touchierte, gegen 17.40 Uhr, ein Autofahrer den Wagen eines 61-jährigen Bad Sassendorfers. Der Geschädigte übergab den Beamten einen Briefumschlag auf den der Unfallverursacher auf den Umstand des Unfalls hinwies und seine Rufnummer hinterließ. Nach kurzer Zeit meldete sich ein 57-jähriger Mann aus Bad Sassendorf bei der Leitstelle der Polizei und gab an, dass er an dem Unfall beteiligt gewesen sei. Er wurde gebeten die Unfallstelle wieder aufzusuchen. Dort erschien er auch kurz darauf zu Fuß. Als die Beamten mit ihm zu seinem abgestellten Wagen fahren wollten, fiel ihnen der Alkoholgeruch beim 57-Jährigen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,94 Promille bestätigte den Verdacht und führte geradewegs ins nahegelegene Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe. Anschließend wurde der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. (reh)

