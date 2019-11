Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zweimal gemessen

Soest (ots)

Ein 24-jähriger Bad Sassendorfer fiel der Polizei gestern gleich zweimal im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Bergenring auf. Gegen 22.15 Uhr konnten sie, statt der erlaubten 50 km/h mit dem Lasermessgerät 91 km/h feststellen und circa 30 Minuten später noch einmal 76 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Nach dem ihn die Beamten nach einem möglichen Betäubungsmittelkonsum innerhalb der letzten Tage ansprachen, räumte er ein, einen Joint vor ein paar Tagen geraucht zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug jedoch auf Amphetamine an, was sich der 24-Jährige überhaupt nicht erklären konnte. Es folgte im Krankenhaus eine anschließende Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, solange er noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen würde. (reh)

