Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Varrel - Sachbeschädigung auf Sportplatz ---

Diepholz (ots)

Bislang unbekannter Täter fuhren am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr zunächst mit einem Pkw auf den Sportplatz des TSV Varrel. Anschließend fuhren sie kreuz und quer über den Platz und die angrenzende Übungsfläche der Freiwilligen Feuerwehr. Die beiden Rasenflächen wurden durch die tiefen Spuren stark beschädigt. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem verursachenden Pkw um einen Opel Corsa in silber, Kennzeichenfragment DH-U (Ziffern unbekannt) handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, in Verbindung zu setzen.

